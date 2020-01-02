В Госдуме отреагировали на решение Турции ввести военных в Ливию

После введения турецких войск в Ливию проблемы будут только накапливаться, и это отразится на населении страны. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает «Интерфакс».

По его мнению, России придется выстраивать свою политику на этом направлении, учитывая все факторы.

Парламент Турции ранее одобрил мандат на отправку военных в Ливию. В поддержку решения высказались 325 депутатов, против — 184. Таким образом, правительство Турции получило разрешение на оказание помощи Триполи.

В декабре правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря». Тогда же стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается запросить у парламента страны разрешение на ввод войск в Ливию.

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