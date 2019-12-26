Эрдоган приготовился ввести войска в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в январе будущего года собирается запросить у парламента страны разрешение на ввод войск в Ливию. Об этом со ссылкой на турецкое телевидение сообщает ТАСС.

Президент подчеркнул, что для этого нужен будет также запрос от правительства Ливии. «Как только откроется парламент, мы первым делом направим туда запрос об отправке войск. Если нам поступит соответствующее приглашение, то мы его примем», — сказал Эрдоган.

О том, что Турция готовится вмешаться в конфликт в Ливии было известно и ранее. 20 декабря в российском МИД выразили мнение, что такой шаг может не помочь установлению мира, а, напротив, усложнить обстановку в регионе.

В тот же день Эрдоган заявил, что в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара незаконно действуют наемники российской ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Российская сторона называет эти сообщения «небылицами и злонамеренными слухами».

В Ливии в 2011-м началась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на стороне которого выступает главнокомандующий Хафтар, а на западе в Триполи — правительство национального согласия, которое поддерживает международное сообщество.

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