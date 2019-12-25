Эрдогана заинтересовала работа ЧВК Вагнера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересовался работой частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Ливии. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Тунисе, передает агентство Anadolu.

Он заявил, что не понимает, что делают бойцы на территории страны. «Для чего и почему они находятся в Ливии?» — задался вопросом Эрдоган. Он подчеркнул, что там действуют две тысячи членов ЧВК.

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция стремится помочь ливийскому правительству, а напряженность в регионе сказывается и на других странах. По его словам, вскоре турецкие войска могут быть отправлены в Триполи.

20 декабря Эрдоган заявил, что в Ливии незаконно действуют наемники ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

5 ноября газета The New York Times написала, что участники вооруженных конфликтов в Ливии и в Донбассе получали схожие ранения от винтовок «российских наемников». В статье говорилось, что всего за полтора месяца в Ливию приехали не менее 200 бойцов из России, включая снайперов. В МИД России эти сообщения назвали «небылицами».

В ноябре 2018 года верховный главнокомандующий маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Как передавал «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России, в ходе переговоров обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом и решение кризиса в Ливии.

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