Парламент Турции разрешил отправку войск в Ливию

Парламент Турции одобрил мандат на отправку военных в Ливию. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

В поддержку решения высказались 325 депутатов, против — 184. Таким образом, правительство Турции получило разрешение на оказание помощи Триполи.

В декабре правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря». Тогда же стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается запросить у парламента страны разрешение на ввод войск в Ливию.

О том, что Турция готовится вмешаться в конфликт в Ливии, было известно и ранее. 20 декабря в МИД России выразили мнение, что такой шаг может не помочь установлению мира, а, напротив, усложнить обстановку в регионе.

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара утром 20 декабря пригрозила правительству национального согласия (ПНС) начать бомбардировки, если оно не покинет столицу Триполи и город Сирт в течение 72 часов. Отмечалось, что глава правительства Файез аль-Саррадж попросил Турцию вмешаться в конфликт, чтобы помочь Триполи. По мнению представителей ЛНА, эти действия бесполезны, подобно попытке «вытащить утопленника соломинкой».

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