Десятки кадетов погибли при ударе армии Хафтара по военному колледжу в Триполи

Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесли удары по военному колледжу в Триполи. Об этом сообщает сайт Ean Libya.

По его данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 20 кадетов, еще около 40 получили ранения. По другим данным, убито более 38 человек, в том числе турецкие офицеры. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее в январе командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противодействия извне. Он также обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в попытке возродить османское наследие в Ливии. По словам Хафтара, бои за Триполи подходят к концу, а сам город вскоре будет освобожден.

В Ливии в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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