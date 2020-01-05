Появилось видео авиаудара по кадетам в Ливии

@BabakTaghvaee / Twitter

В сети появилось видео момента авиаудара по кадетам в военном колледже в Триполи. В результате атаки погибли по меньшей мере 20 человек.

Удар был нанесен ВВС Ливийской национальной армии, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. Ранее в январе он объявил о всеобщей мобилизации для «противодействия силам извне». По его словам, за вмешательство в дела страны, в частности, ответственен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В Ливии в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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