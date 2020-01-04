Ливия отменила соглашение о введении турецких войск

Ливийский парламент, признанный международным сообществом, проголосовал за отмену соглашения о введении турецких войск на территорию страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
В парламенте также призвали прекратить отношения с Турцией и закрыть посольства, чтобы противостоять вмешательству в дела Ливии. Руководитель парламентского комитета по обороне потребовал, чтобы главу международно признанного правительства национального согласия (ПНС) в Ливии Файеза аль-Сарраджа обвинили в государственной измене.
Отмечается, что Триполи попросил Совбез ООН провести экстренное заседание и воспрепятствовать интервенции Анкары, а также аннулировать соглашения между ней и аль-Сарраджем.
2 января президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию. Он заявил, что «иностранное вмешательство в Ливию осложнит ситуацию» в этой стране.
В декабре 2019 года аль-Саррадж официально запросил у Анкары военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря» в борьбе против Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
20 декабря Хафтар пригрозил начать бомбардировки Триполи, если ПНС не покинет столицу. По мнению представителей ЛНА, просьбы Сарраджа о помощи подобны попытке «вытащить утопленника соломинкой».
В Ливии в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия.