Ливия отменила соглашение о введении турецких войск

Ливийский парламент, признанный международным сообществом, проголосовал за отмену соглашения о введении турецких войск на территорию страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

В парламенте также призвали прекратить отношения с Турцией и закрыть посольства, чтобы противостоять вмешательству в дела Ливии. Руководитель парламентского комитета по обороне потребовал, чтобы главу международно признанного правительства национального согласия (ПНС) в Ливии Файеза аль-Сарраджа обвинили в государственной измене.

Отмечается, что Триполи попросил Совбез ООН провести экстренное заседание и воспрепятствовать интервенции Анкары, а также аннулировать соглашения между ней и аль-Сарраджем.

2 января президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию. Он заявил, что «иностранное вмешательство в Ливию осложнит ситуацию» в этой стране.

В декабре 2019 года аль-Саррадж официально запросил у Анкары военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря» в борьбе против Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

20 декабря Хафтар пригрозил начать бомбардировки Триполи, если ПНС не покинет столицу. По мнению представителей ЛНА, просьбы Сарраджа о помощи подобны попытке «вытащить утопленника соломинкой».

В Ливии в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия.

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