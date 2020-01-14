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Хафтар покинул Москву без подписания мирного соглашения с Сараджем

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Халифа Хафтар
Халифа Хафтар

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии в Ливии с главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, на фоне отъезда Хафтара в столице Ливии Триполи возобновились вооруженные столкновения. В частности, стрельба слышна в районах Салах-эд-Дин и Айн-Зара на юге города.

Переговоры между Хафтаром и Сараджем планировались 13 января в Москве, однако в итоге они сорвались. Причиной тому стал отказ сил ЛНА покидать Триполи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что «определенный прогресс» на переговорах был достигнут.

8 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта к перемирию и предложили сесть за стол переговоров. Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар сперва отказался от предложения российского и турецкого лидеров и решил продолжить наступление на Триполи. Однако затем ЛНА сообщила о прекращении огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января.

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