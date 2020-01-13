МИД подтвердил мирные переговоры по Ливии в Москве

Министерство иностранных дел России подтвердило, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) встретятся в Москве 13 января. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что мирные переговоры пройдут под эгидой глав МИД и МО России и Турции. Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу также проведут встречу с главами турецких ведомств — Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром.

О прибытии Хафтара в Россию стало известно ранее 13 января. Тогда же сообщалось о возможных переговорах между противниками по гражданской войне в Ливии.

До этого о визите Сараджа и Хафтара в Москву сообщил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов. Целью визита лидеров сил Ливии будут переговоры по урегулированию ситуации в стране.

8 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта к перемирию и предложили сесть за стол переговоров. Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар сперва отказался от предложения российского и турецкого лидеров и решил продолжить наступление на Триполи. Однако затем ЛНА сообщила о прекращении огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января.

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