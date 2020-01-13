Лидеры сил Ливии Сарадж и Хафтар посетят Москву

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Сарадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар посетят Москву в ближайшее время. Об этом сообщил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов, передает РИА Новости.

Деньгов отметил, что целью визита лидеров сил Ливии будут переговоры по урегулированию ситуации в стране. «По отдельности у них пройдут встречи с российским руководством, а также с представителями турецкой делегации», — сказал он.

Будут ли Саррадж и Хафтар встречаться друг с другом, пока что неизвестно. Наблюдателями на переговорах могут быть представители ОАЭ и Египта.

8 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта к перемирию и предложили сесть за стол переговоров. Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар сперва отказался от предложения российского и турецкого лидеров и решил продолжить наступление на Триполи. Однако затем ЛНА сообщила о прекращении огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января.

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