Армия Хафтара захватила город на севере Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, взяла под контроль ливийский город Сирт. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabiya.

Отмечается, что жители города на севере Ливии поддерживали членов ЛНА, поэтому город так быстро подчинился Хафтару. В частности, его армия захватила военный батальон Сирта, аэропорт и прибрежный порт. По данным канала, силы ЛНА находятся в центре города.

5 января военно-воздушные силы ЛНА нанесли удары по военному колледжу в Триполи. В результате атаки погибли по меньшей мере 20 кадетов, еще около 40 получили ранения. По другим данным, убито более 38 человек, в том числе турецкие офицеры. Официального подтверждения этой информации нет.

В январе фельдмаршал объявил о всеобщей мобилизации для противодействия извне. Он также обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в попытке возродить османское наследие в Ливии. По словам Хафтара, бои за Триполи подходят к концу, а сам город вскоре будет освобожден.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное правительство национального согласия (ПНС) Файеза аль-Сарраджа и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА. В стране в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи.

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