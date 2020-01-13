Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Эту информацию подтверждает и источник РИА Новости. По его словам, глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Сарадж прибудет в российскую столицу в понедельник, 13 января. «Ожидается, что в Москве они должны будут провести переговоры», — сообщил источник.

Ранее о визите Сараджа и Хафтара в Москву сообщил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов. Целью визита лидеров сил Ливии будут переговоры по урегулированию ситуации в стране.

8 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта к перемирию и предложили сесть за стол переговоров. Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар сперва отказался от предложения российского и турецкого лидеров и решил продолжить наступление на Триполи. Однако затем ЛНА сообщила о прекращении огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января.

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