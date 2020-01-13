Россия рассказала о прогрессе на мирных переговорах по Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о достигнутом прогрессе на мирных переговорах по Ливии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности, министр отметил, что во время диалога рассматривался вариант, согласно которому будет конкретизироваться режим прекращения огня. «Проект итогового документа сегодняшней встречи рассматривался подробно (...), и сегодня мы сможем доложить, что определенный прогресс достигнут», — отметил Лавров.

Ранее стало известно, что переговоры между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве сорвались в связи с отказом первого. Это произошло из-за того, что силы Хафтара отказались покидать столицу Триполи. Кроме того, советник по СМИ главы парламента Ливии заявил, что переговоры между ливийскими сторонами в Москве закончились без подписания соглашения.

О прибытии Хафтара в Россию стало известно ранее 13 января. Тогда же сообщалось о возможных переговорах между противниками по гражданской войне в Ливии.

До этого о визите Сараджа и Хафтара в Москву сообщил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов. Целью визита лидеров сил Ливии будут переговоры по урегулированию ситуации в стране.

8 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта к перемирию и предложили сесть за стол переговоров. Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар сперва отказался от предложения российского и турецкого лидеров и решил продолжить наступление на Триполи. Однако затем ЛНА сообщила о прекращении огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января.

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