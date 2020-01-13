Мирные переговоры по Ливии в Москве сорвались

Мирные переговоры между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве сорвались в связи с отказом первого. Об этом в понедельник, 13 января, передает Al-Arabia cо ссылкой на главу высшего государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри.

Отмечается, что силы Хафтара отказались покидать столицу Триполи. В то же время ПНС проводит переговоры по Ливии с представителями Турции и России. Они рассчитывают, что московские переговоры помогут урегулировать конфликт невоенными методами.

Ранее Министерство иностранных дел России объявило, что Хафтар и Сарадж встретятся в Москве 13 января. Они должны были пройти под эгидой глав министерств иностранных дел и обороны России и Турции.

О прибытии Хафтара в Россию стало известно ранее 13 января. Тогда же сообщалось о возможных переговорах между противниками по гражданской войне в Ливии.

До этого о визите Сараджа и Хафтара в Москву сообщил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов. Целью визита лидеров сил Ливии будут переговоры по урегулированию ситуации в стране.

8 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта к перемирию и предложили сесть за стол переговоров. Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар сперва отказался от предложения российского и турецкого лидеров и решил продолжить наступление на Триполи. Однако затем ЛНА сообщила о прекращении огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru