Бойцы ЧВК Вагнера покинули линию фронта в Ливии

Наемники ЧВК Вагнера были выведены из фронтовой линии в Ливии. Об этом в субботу, 11 января, сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на командующего вооруженными силами при Правительстве национального согласия (ПНС) Насра Аммара.

По его словам, наемники покинули фронт после соглашения президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В декабре глава Турции сообщил о присутствии наемников ЧВК Вагнера в Ливии, которых связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Путин заявил, что если там и присутствуют граждане России, то они не представляют интересы Москвы и не получают финансирования от государства.

8 января Путин и Эрдоган на встрече в Стамбуле заключили соглашение и призвали стороны ливийского конфликта прекратить огонь после полуночи 12 января 2020 года, а также начать переговоры между Ливийской национальной армией (ЛНА) и правительством национального согласия (ПНС). Однако ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар отказался от предложения двух президентов.

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