Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможном присутствии российских наемников в Ливии. Об этом в субботу, 11 января сообщает ТАСС.

По его словам, если там и присутствуют граждане нашей страны, то они не представляют интересы Москвы и не получают финансирования от государства.

20 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии незаконно действуют наемники ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Турецкий лидер считает эту ситуацию неприемлемой.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование.

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