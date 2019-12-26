Песков ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

В Ливии действуют наемники из разных стран, это последствия разрушительных действий ряда государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 26 декабря.

Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля данные о нахождении в этом государстве российских наемников, Песков заявил, что «граждане разных стран участвуют в качестве наемников в разных уголках планеты». Он отметил, что невозможно контролировать передвижения всех своих граждан.

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Официальный представитель Кремля добавил, что в Москве обеспокоены ситуацией в Ливии и заинтересованы в урегулировании конфликта.

20 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии незаконно действуют наемники ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Турецкий лидер считает эту ситуацию неприемлемой.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование.

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