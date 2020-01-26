В ООН рассказали о нарушивших договоренности по Ливии странах

Несколько стран, поддерживающих противоборствующие группировки в Ливии, нарушили договоренности, которые достигли участники международной конференции в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Миссии ООН по поддержке Ливии.

Речь идет о нарушении эмбарго на поставки оружия в страну. Во всемирной организации указали, что за последние десять дней в ливийских аэропортах приземлялись многочисленные самолеты с оружием и бронетехникой. «Миссия осуждает эти продолжающиеся нарушения, которые могут ввергнуть страну в усиленный раунд боевых действий», — подчеркнули там.

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Какие конкретно страны нарушили эмбарго, не уточняется.

Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии прошла в Берлине 19 января. В переговорах приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, а также генсек ООН, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций. По итогам конференции стороны согласовали итоговый документ, предусматривающий решение ряда проблем в Ливии. Помимо прочего, было принято решение о введении эмбарго на поставки оружия сторонам конфликта и усиленный мониторинг выполнения этого решения.

Военная операция международных сил в Ливии продолжалась с марта по октябрь 2011 года. В результате был свергнут лидер страны Муаммар Каддафи. После этого началась гражданская война, часть территории захватили радикальные исламисты. В результате в стране действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент. На западе в Триполи действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

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