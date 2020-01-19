Участники конференции по Ливии договорились

Участники международной конференции по Ливии в Берлине договорились о плане урегулирования ситуации в стране. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает ТАСС.

По ее словам, участники конференции согласовали эмбарго на поставки оружия сторонам конфликта и усиленный мониторинг выполнения этого решения. «Мы согласны с тем, что мы уважаем эмбарго и что его надо контролировать сильнее, чем раньше», — добавила Меркель, отметив, что у конфликта в Ливии может быть только политическое решение.

Она назвала прошедшие переговоры серьезными и интенсивными.

Международная конференция по Ливии прошла в Берлине в воскресенье, 19 января. В рамках мероприятия президент России Владимир Путин пообщался с Меркель и своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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