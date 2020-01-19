Глава Еврокомиссии раскрыла тему переговоров с Путиным

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла тему переговоров с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Берлине. Она написала об этом в Twitter.

Глава ЕК обсудила с Путиным договор о транзите российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины. Фон дер Ляйен написала, что была рада встрече с президентом России, и выложила фотографию с ним.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель пообщались на русском языке во время международной конференции по Ливии в Берлине. Также Путин встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Международная конференция по Ливии состоялась в Берлине 19 января. Ее цель — заключение коммюнике, которое будет включать шесть «корзин», в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!