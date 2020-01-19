Путин и Меркель пообщались на русском языке

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель пообщались на русском языке во время международной конференции по Ливии в Берлине. Об этом в своем Twitter сообщил входящий в президентский пул спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Обмен репликами состоялся сразу по прибытии Путина на конференцию. Его встречали канцлер Германии и генсек ООН Антониу Гутерриш. Во время позирования для совместной фотографии Гуттериш что-то сказал Путину. «Он с тобой говорит по-русски?» — спросила у российского президента Ангела Меркель. «Чуть-чуть», — ответил Путин.

Курьезный случай произошел и во время церемонии фотографирования участников конференции. Когда почти все заняли отведенные места, канцлер ФРГ обнаружила отсутствие российского президента, который задержался в кулуарах. На выручку пришел президент Франции Эманнуэль Макрон, который позвал Путина.

Международная конференция по Ливии пройдет в Берлине 19 января. По ее итогам планируется подписать документ, который зафиксирует все ключевые договоренности. Они включают перемирие, создание механизма контроля над режимом прекращения огня, исполнение запрета на ввоз оружия в Ливию, возобновление политического процесса, возвращение государству контроля над армией, проведение экономических реформ и соблюдение гуманитарного права, пишет ТАСС.

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