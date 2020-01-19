Эрдоган встретился с Меркель и решил раздеться

@dimsmirnov175 / Telegram

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на международную конференцию по Ливии, которая открывается в Берлине в воскресенье, 19 января. Видео, на котором запечатлен момент прибытия турецкого лидера на форум, опубликовал в своем Telegram-канале «Пул N3» корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

На кадрах видно, как Эрдоган выходит из автомобиля и обменивается рукопожатиями с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, которые встречают его у входа в здание Ведомства Федерального канцлера ФРГ.

После этого политики выстраиваются перед фотографами для совместного снимка, однако в последний момент президент Турции, прибывший на встречу в пальто, оглядывает своих коллег, которые ожидали его без верхней одежды, и тоже решает раздеться и остаться в костюме.

В рамках международной конференции по Ливии предполагается обмен мнениями по вопросу урегулирования кризиса. Планируется обсудить вопросы скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН.

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