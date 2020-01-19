Появились первые детали проекта итогового соглашения по Ливии

Проект итогового коммюнике по Ливии предполагает создание четырех технических групп. Планируется, что они будут осуществлять контроль исполнения решений конференции, которая пройдет в Берлине в воскресенье, 19 января. Первые появившиеся детали соглашения раскрыл «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом подготовки документа.

По данным собеседника агентства, на начальных этапах заседания рабочих групп будут проходить на уровне экспертов дважды в месяц в закрытом режиме. «На закрытых сессиях участники будут рассматривать проблемы, препятствующие выполнению решений, обмениваться соответствующей информацией, координировать оперативные потребности и объем содействия без ущерба для мандата СБ ООН», — пояснил источник.

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Берлинская конференция начнется 19 января и станет продолжением межливийских переговоров, состоявшихся в Москве 13 января. Как отмечали в ООН, проект коммюнике, которое будет заключено по ее итогам, будет включать шесть «корзин», в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности, передавало РИА Новости.

Помимо сторон конфликта, в берлинской конференции примут участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.

8 января Путин и Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта к перемирию и предложили сесть за стол переговоров. Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар сперва отказался от предложения российского и турецкого лидеров и решил продолжить наступление на Триполи. Однако затем ЛНА сообщила о прекращении огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января.

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