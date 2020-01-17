Лавров рассказал о неготовности Хафтара и Сараджа заключить мирный договор

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и лидер правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж пока не готовы заключать мирный договор. Об этом заявил и.о. главы МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2019 года. Прямая трансляция доступна на странице ведомства в Facebook.

Лавров подчеркнул, что пока между сторонами очень напряженные отношения. «Главное теперь, чтобы после берлинской конференции (...) ливийские стороны не повторяли своих прошлых ошибок и не начинали выдвигать дополнительные условия, обвинять друг друга», — отметил дипломат.

По словам Лаврова, Хафтар и Сарадж даже не хотят находиться друг с другом в одной комнате. Он подчеркнул, что, несмотря на это, итоговые документы берлинской конференции по Ливии почти согласованы.

Материалы по теме Африканские страсти Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?

14 января Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Сараджем. Эта встреча проходила в преддверии берлинской конференции по ситуации в Ливии. Помимо глав ЛНА и ПНС, к ней подключатся представители США, России, Великобритании, Франции, Китая, Турции, Италии и ООН.

8 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта к перемирию и предложили сесть за стол переговоров. Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар сперва отказался от предложения российского и турецкого лидеров и решил продолжить наступление на Триполи. Однако затем ЛНА сообщила о прекращении огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru