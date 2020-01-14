Германия подключилась к примирению в Ливии

Власти Германии подтвердили, что пригласили на конференцию в Берлин командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара и главу правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Об этом сообщает Reuters.

Целью конференции называют начало примирения в Ливии. К нему подключатся представители США, России, Великобритании, Франции, Китая, Турции, Италии и ООН.

13 января в Москве состоялись переговоры Хафтара с Сараджем, однако они сорвались и командующий ЛНА покинул Москву без подписания мирного соглашения. Причиной срыва переговоров называли отказ сил Ливийской национальной армии покидать Триполи. Позже выяснилось, что Хафтар отправился на переговоры с ливийскими племенами, поддерживающими ЛНА.

Хафтар также заявил, что отказался подписывать в Москве мирный договор по Ливии из-за того, что предложенный вариант документа не принял во внимание важные для ЛНА пункты.

8 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта к перемирию и предложили сесть за стол переговоров. Фельдмаршал Хафтар сперва отказался от предложения российского и турецкого лидеров и решил продолжить наступление на Триполи. Однако затем ЛНА сообщила о прекращении огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января.

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