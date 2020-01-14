Хафтар обратился к племенам за советом

Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар положительно относится к итоговому заявлению в результате переговоров в Москве, но окончательно примет решение о перемирии после совета с племенами. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает «Интерфакс».

«Главным итогом встречи стало достижение принципиального согласия противоборствующих сторон по поддержанию и бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий», — отметили в военном ведомстве. Там также подчеркнули, что московская встреча создала благоприятную атмосферу для Берлинской конференции по Ливии, которая пройдет 19 января.

Сообщается, что Хафтар обратился за консультациями к лидерам племен, которые поддерживают возглавляемую им Ливийскую национальную армию (ЛНА). При этом известно, что 14 января фельдмаршал и делегаты Палаты представителей Ливии проводят встречу с королем Иордании Абдаллой II.

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Ранее 14 января стало известно, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение с главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем о перемирии в Ливии. Отмечалось, что на фоне отъезда фельдмаршала в столице Ливии Триполи возобновились вооруженные столкновения.

Личная встреча Хафтара и Сараджа планировалась 13 января в Москве, однако в итоге она сорвалась. Причиной стал отказ сил ЛНА покидать Триполи. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что «определенный прогресс» на переговорах был достигнут.

8 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта к перемирию и предложили сесть за стол переговоров. Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар сперва отказался от предложения российского и турецкого лидеров и решил продолжить наступление на Триполи. Однако затем ЛНА сообщила о прекращении огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января.

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