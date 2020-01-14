Армия Хафтара начала подготовку к наступлению после переговоров в Москве

Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, начала подготовку к наступлению. Об этом на своей странице в Twitter со ссылкой на источники в Правительстве нацсогласия Ливии сообщает Anadolu Agency.

Для очередного наступления ЛНА стягивает силы на юг Триполи. Подробности не сообщаются.

13 января в Москве состоялись переговоры Хафтара с главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем, однако они сорвались и командующий ЛНА покинул Москву без подписания мирного соглашения. Причиной срыва переговоров стал отказ сил Ливийской национальной армии покидать Триполи.

Позднее Хафтар заявил, что отказался подписывать в Москве мирный договор по Ливии из-за того, что предложенный вариант документа не принял во внимание важные для ЛНА пункты.

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