Эрдоган призвал Европу избежать исторической ошибки в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оставить Ливию во власти главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара было бы исторической ошибкой. Об этом он порассуждал в статье для Politico, опубликованной в субботу, 18 января.

Турецкий лидер, обосновывая необходимость Европы быть вовлеченной в ливийский конфликт, подчеркнул, что в случае падения «законной власти» — речь идет о правительстве национального согласия (ПНС) — европейские государства столкнутся с новым набором угроз и проблем.

Кроме того, поддерживая власть Хафтара, Европа предает собственные основные ценности, включая демократию и права человека. Эрдоган обратил внимание на то, что европейский континент не определился окончательно с поддержкой сторон в Ливии. Так, Германия встала на сторону ПНС, однако Франция поддерживает главу ЛНА.

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«Европа оказывается на распутье. И на этом историческом перекрестке те, кто борются за мир, должны быть смелыми и делать все возможное, чтобы положить конец насилию», — резюмировал глава государства, добавив, что Европа может рассчитывать на Турцию.

16 января Эрдоган объявил, что отправляет войска в Ливию, чтобы «поддержать стабильность легитимного ливийского правительства». Они будут помогать главе ПНС Фаизу Сараджу.

8 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега призвали стороны ливийского конфликта к перемирию и предложили сесть за стол переговоров. Ливийский фельдмаршал Хафтар сперва отказался от предложения российского и турецкого лидеров и решил продолжить наступление на Триполи. Однако затем ЛНА сообщила о прекращении огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января.

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