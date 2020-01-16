Хафтар пообещал соблюдать мирное соглашение по Ливии

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар пообещал соблюдать перемирие в Ливии. Об этом рассказал глава немецкого МИД Хайко Маас, передает ТАСС.

Сообщается, что Маас встретился с Хафтаром в Бенгази. «Он пообещал соблюдать [мирное соглашение], хотя (...) в Москве он его не подписал», — отметил глава МИД. Речь идет о предложении бессрочно прекратить огонь между ЛНА и правительством национального согласия (ПНС), которое возглавляет премьер-министр Фаиз Сарадж.

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14 января Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Сараджем. Эта встреча проходила в преддверии берлинской конференции по ситуации в Ливии. Помимо глав ЛНА и ПНС к ней подключатся представители США, России, Великобритании, Франции, Китая, Турции, Италии и ООН.

8 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта к перемирию и предложили сесть за стол переговоров. Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар сперва отказался от предложения российского и турецкого лидеров и решил продолжить наступление на Триполи. Однако затем ЛНА сообщила о прекращении огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января.

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