Сарадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара

Лидер правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж призвал участников конференции по урегулированию кризиса в Ливии, которая пройдет 19 января, оказать давление на сторонников главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара. Его слова передает Bloomberg.

Сарадж расценил молчание мирового сообщества на закрытие Хафтаром ливийских портов для экспорта нефти как негативный знак. «Должна была быть решительная позиция», — заявил он.

17 января Халифа Хафтар написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором сообщил о готовности приехать в Москву для продолжения мирных переговоров. До этого также появилась информация об обещании Хафтара подписать мирное соглашение с правительством Сараджа во время берлинской конференции по Ливии.

Между тем и.о. главы МИД России Сергей Лавров считает, что стороны конфликта на данный момент не готовы наладить напряженные отношения. Он выразил надежду на то, что не начнется волна новых взаимных обвинений.

14 января Хафтар уехал из российской столицы, не подписав соглашение о перемирии. Эта встреча проходила в преддверии берлинской конференции по ситуации в Ливии, которая запланирована 19 января.

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