Хафтар написал письмо Путину

В адрес президента России Владимира Путина поступило письмо от командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, в котором он говорит о готовности приехать в Москву для продолжения мирных переговоров. Содержание письма приводится на сайте Кремля в пятницу, 17 января.

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В письме маршал называет российского лидера дорогим другом и выражает благодарность за усилия российской стороны по урегулированию ситуации в Ливии.

Ранее в пятницу, 17 января, появилась информация об обещании Хафтара подписать мирное соглашение с правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа во время берлинской конференции по Ливии.

Между тем и.о. главы МИД России Сергей Лавров считает, что стороны конфликта на данный момент не готовы наладить напряженные отношения. Он выразил надежду на то, что не начнется волна новых взаимных обвинений.

14 января Хафтар уехал из российской столицы, не подписав соглашение о перемирии. Эта встреча проходила в преддверии берлинской конференции по ситуации в Ливии, которая запланирована 19 января.

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