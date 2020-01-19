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Путин встретился с Эрдоганом

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент России Владимир Путин встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Берлине перед началом международной конференции по Ливии. Об этом сообщает ТАСС.

Путин отметил, что Москвы и Анкара сделали хороший шаг, призвав стороны в Ливии прекратить огонь. Таким образом Россия и Турция создали предпосылки для проведения конференции в Берлине. Путин добавил, что надеется на продолжение диалога по Ливии и на разрешение конфликта.

В рамках Международной конференции по Ливии предполагается обмен мнениями по вопросу урегулирования кризиса. Планируется обсудить вопросы скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее появились первые детали проекта итогового соглашения по Ливии. Проект итогового коммюнике предполагает создание четырех технических групп. Ожидается, что они будут осуществлять контроль исполнения решений проходящей в Берлине конференции.

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