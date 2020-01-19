Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с российским президентом Владимиром Путиным в рамках берлинской конференции по Ливии в воскресенье, 19 января. Об этом пишет ТАСС.

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».

В сообщении канцелярии главы британского правительства указывается, что Джонсон «ясно заявил», что произошедшее было безответственным случаем использования химического оружия и наглой попыткой убийства невинных людей на территории Великобритании. Британский премьер-министр добавил, что подобная атака не должна повториться.

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В декабре Джонсон поделился надеждой на улучшение отношений с Россией. Он заверил, что Лондон хочет лучших коммерческих отношений, развития торговых связей, но это трудноосуществимо из-за «ужасных проблем» между странами.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями.

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