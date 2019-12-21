Британский премьер посетовал на «ужасные проблемы» в отношениях с Россией

Во время визита в Эстонию премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился надеждой на улучшение отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Я такой же, как и многие люди в Западной Европе, которые всегда надеются, что у нас будут лучшие отношения с Россией, — признался британский политик в интервью Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации. — Мы всегда надеемся».

«Мы хотим иметь лучшие коммерческие отношения, мы хотим иметь больше торговли, но это всегда так разочаровывает, поскольку у нас ужасные проблемы», — посетовал Джонсон. В качестве примера он назвал покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери.

В субботу, 21 декабря, премьер-министр Великобритании приехал в Эстонию. Вместе с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом он посетил военную базу в Тапе, где размещены около 800 британских военнослужащих.

По версии британских властей, попытка отравления Скрипалей, предпринятая 4 марта 2018 года, была санкционирована высшим руководством России, а в операции принимали участие сотрудники ГРУ. Москва отрицает причастность к покушению.

После инцидента в Солсбери Борис Джонсон, тогда занимавший пост министра иностранных дел Великобритании, на заседания глав внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе заявил, что среди присутствующих за столом стран едва ли найдется хоть одна, которая не пострадала бы из-за «враждебных и разрушительных действий России».

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