Москва назвала дело Скрипаля «вероятно мутной историей» Лондона

В случае отказа Лондона от предоставления доказательств и сотрудничества с Москвой по делу Скрипаля Россия будет считать сложившуюся ситуацию «с высокой долей вероятности мутной историей» Великобритании. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе открытого заседания Совета Безопасности Всемирной организации, трансляция которого ведется на сайте ООН в прямом эфире.

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Российский дипломат использовал русский перевод формулировки, с помощью которой Лондон обвиняет Москву в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ.

По словам Небензи, предположение главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о необходимости атаки в Солсбери для сплочения россиян перед выборами президента является «абсурдным и аморальным». «Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете, — заявил он. — Советую британскому дипломату ознакомиться с названиями произведений Достоевского».

По утверждению Москвы, главный аргумент британской стороны о «несомненно российском происхождении вещества, на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о высокой степени вероятности причастности России» рассыпался на глазах. 3 апреля стало известно, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать российское происхождение яда «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Отмечалось, что эксперты вообще не смогли установить, откуда вещество появилось в Соединенном Королевстве.

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Великобритания и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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