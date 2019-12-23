Премьер Британии разочаровался в отношениях с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разочаровался в возможности перезагрузить отношения с Россией. Об этом он заявил в публикации в журнале The Spectator.

«Я действительно думал, как, полагаю, думали до меня многие министры иностранных дел и премьеры, что мы можем все начать сначала с Россией. Что это великая страна, вместе с которой мы боролись против фашизма. Я был очень, очень разочарован, когда понял, что ошибся», — написал глава британского правительства.

21 декабря Джонсон уже высказывался на ту же тему во время визита в Эстонию. Он рассказал, что британские власти хотят улучшения отношений с Россией — но этому препятствуют «ужасные проблемы». В их числе — покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери.

По версии британских властей, попытка отравления Скрипалей, предпринятая 4 марта 2018 года, была санкционирована высшим руководством России, а в операции принимали участие сотрудники ГРУ. Москва отрицает причастность к покушению.

После инцидента в Солсбери Борис Джонсон, тогда занимавший пост министра иностранных дел Великобритании, на заседании глав внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе заявил, что среди присутствующих за столом стран едва ли найдется хоть одна, которая не пострадала бы из-за «враждебных и разрушительных действий России».

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