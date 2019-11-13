Мир
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
В США описали сценарий применения Россией своего супероружия
Дом историка-расчленителя Соколова решили сделать достопримечательностью
В московском СИЗО нашли труп заключенного с перерезанным горлом
Менеджер Нурмагомедова уточнил сумму гонорара бойца за победу над Порье
Генерала ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Путину предложили отдать половину госзакупок российским производителям
Женщина пожаловалась на невыносимую жизнь с большой грудью
Жертву историка-расчленителя Соколова застрелили во сне
Российского бойца UFC арестовали по подозрению в похищении человека
Новости партнеров

Москва призвала Лондон ответить за слова о «безрассудной России»

Перейти в «Мою Ленту»

Посольство России в Великобритании направило ноту протеста министерству иностранных дел страны из-за слов главы Штаба обороны генерала Ника Картера о том, что политика Москвы может привести к вооруженному конфликту. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

Речь идет о высказываниях генерала в статье под названием «Безрассудная Россия может случайно начать новую войну», а также о его выступлении на телеканале «Би-би-си 1». По мнению дипломатов, Картер специально пытался создать у зрителей и читателей впечатление, что действия России в Сирии приведут к вооруженному конфликту с Британией.

Посольство назвало слова генерала «ущербными и безрассудными». Дипломаты считают, что высказывания Картера стали «проявлением последовательной линии определенных сил по культивированию в Великобритании образа России как враждебного государства». В дипведомстве призвали британскую сторону разъяснить, совпадает ли официальная позиция страны с мнением Картера.

Отношения между странами испортились после того, как весной 2018-го в британском Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сразу после случившегося Британия обвинила Россию в причастности к преступлению. Москва отвергает все обвинения и указывает на отсутствие каких-либо доказательств.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нетрадиционные действия России напугали Британию
Мэй назвала Путину условие восстановления отношений
Британия и Россия захотели помириться
Другие материалы рубрики
Мир00:0112 ноября
Эво Моралес

Самый боливийский лидер

Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
17:4213 ноября

Туалетная бумага продолжила преследовать Трампа

16:5513 ноября

Американка наврала в резюме и получила высокую должность в Госдепе

16:3113 ноября

Германия хотела ввести войска в Донбасс

Мир00:0211 ноября

«Мы были людьми второго сорта, теперь — третьего»

Трущобы, наркотики и контейнеры с трупами. Как живет самый криминальный город Африки
15:4713 ноября

Россия незаметно сменила главу войск в Сирии

14:5413 ноября

Неизвестные попытались захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

14:1513 ноября

Фарш с кокаином нашли в Британии

Мир00:01 6 ноября

«Никаких собак я не ел»

Рестораны для элиты и подвальные казино: Северная Корея глазами россиянина
13:3413 ноября

Турцию и Запад обвинили в возрождении «Исламского государства»

13:2413 ноября

Кровь тысяч убитых из-за болезни свиней окрасила реку в Южной Корее

11:0513 ноября

Задержан основатель Cirque du Soleil

Россия
Раскрыты условия приготовления самсы на российском вокзале
«Насилие вдруг стало нормой»
Почему россиянок вынуждают становиться убийцами вместо того, чтобы защитить их
Медведев поручил выделить деньги на решение проблемы с горячей водой на Алтае
«Стакан заменяет глоток свободы»
 
Кадыров захотел прямого пути в Грузию
«Граждане жили с фигой в кармане»
Советские люди хотели свободы и научились прятаться от власти. Как им это удалось?
Уголовные дела СБУ против Владимира Соловьева назвали смешным продуктом
Все материалы
Мир
Туалетная бумага продолжила преследовать Трампа
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
Американка наврала в резюме и получила высокую должность в Госдепе
«Мы были людьми второго сорта, теперь — третьего»
Трущобы, наркотики и контейнеры с трупами. Как живет самый криминальный город Африки
Германия хотела ввести войска в Донбасс
Эво МоралесПрезидент Боливии ушел в отставку
Эво Моралес правил 14 лет. Его обвинили в подтасовке итогов выборов
Россия незаметно сменила главу войск в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Вакарчук и женщины-депутаты отказались работать из-за секс-скандала
В Херсоне активисты и друзья Екатерины Гандзюк провели несколько акций, чтобы напомнить: заказчики убийства до сих пор на свободе«Я их недооценила»
Активистку жестоко убили за борьбу с коррупцией на Украине. Зеленский решил найти виновных
В ООН подсчитали жертв войны в Донбассе
Высадка десанта на остров Сааремаа«Красной армии пришлось вжиматься в землю»
Эти острова стали ключом к освобождению Прибалтики от нацистов. Сражение за них шло месяц
Тимошенко стала противником Зеленского
Экстремисты из Народного фронта Молдавии преградили путь военной технике, идущей на парад. 1989 год«Было страшно всем»
30 лет назад руководство СССР закрыло глаза на беспорядки в Молдавии. Это привело к войне
На Украине предложили ввести еще один государственный язык
Все материалы
Экономика
Германия приняла регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Земля — крестьянам!
Земельная реформа раскалывает Украину. Почему ее результат никто не может предсказать?
На Украине оценили ущерб от прекращения транзита газа
День раздора
Россияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
Европейским банкам предложили объединиться или умереть
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Украина намекнула «Газпрому» на способ договориться
Все материалы
Силовые структуры
Подруг сестер Хачатурян заподозрили в подстрекательстве к убийству отца
КС разрешил изымать имущество у семей коррупционеров
Против этого решения боролся полковник-миллиардер Захарченко
Историк-расчленитель планировал прочитать лекцию после убийства аспирантки
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Генерала ФСИН с двумя заместителями заподозрили в разглашении гостайны
Олег Соколов«Женщины, вино и лошади — это его девиз»
Российский историк расчленил студентку-любовницу. Он сознался во всем и заплакал в суде
Бойцы ФСБ пришли к генералу ФСИН из-за подозрений в коррупции
Все материалы
Наука и техника
В людях нашли новый неизвестный вирус
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Найдено место существования следов инопланетной жизни
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
На Марсе обнаружили необъяснимое явление
Звездные буржуи
Люди начали покорять космос, но сделали его только хуже: Outer Worlds
В России назвали самые продвинутые технологии Украины
Все материалы
Спорт
Менеджер Нурмагомедова уточнил сумму гонорара бойца за победу над Порье
Алина Загитова«Русские фигуристки мозолят глаза»
Почему судьи занижают оценки Загитовой и Туктамышевой?
Российского бойца UFC арестовали по подозрению в похищении человека
«Мы играли, как настоящие победители»
«Ливерпуль» разделался с «Сити», «Лестер» снова победил — главные события тура АПЛ
Авторами угроз в адрес шестилетнего сына Плющенко оказались сектанты
Верона ван де Лер«Между гимнастикой и порно нет большой разницы»
Она соперничала с Хоркиной, но бросила спорт и стала звездой фильмов для взрослых
Карпин пожаловался на «убийственные» проблемы «Ростова»
Все материалы
Культура
Робби Уильямс прожил 13 лет без мобильного телефона
Отвечай за слова
Почему самая амбициозная русская рок-группа Shortparis — не то, чем кажется
«Джокер» побил два новых рекорда
Родина забудет
Этот фильм шел во всех кинотеатрах России. Его не спасли от провала даже Машков и Петров
Умерла звезда первого фильма Кубрика
Инес Рамирес и Орландо«Выпив стакан спирта, она взрезала себе живот»
Как женщина сама сделала себе кесарево сечение, осталась жива и спасла ребенка
Кристен Стюарт попросила сделать ее героиню в «Ангелах Чарли» лесбиянкой
Все материалы
Интернет и СМИ
Во «ВКонтакте» появятся дизлайки
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Парень играючи украл мороженое в прямом эфире и улизнул
Юрий Дудь«Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума»
Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами
Программу Малахова о погибшем в перестрелке российском мэре сняли с эфира
Остановите планету
Эти фотографы показали, как человечество по кускам собирает загубленный им мир
Галкину предрекли проблемы из-за слов о цензуре на российском ТВ
Все материалы
Ценности
На голове российского полковника заметили странный котелок
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Модель оказалась одновременно слишком худой и слишком толстой для работы
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Модный бренд выставил на продажу елочные игрушки с намеком на секс
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
50-летняя бывшая супермодель снялась в купальнике и восхитила поклонников
Все материалы
Путешествия
Туристы заплатили за отдых в несуществующем отеле и поселились на руинах
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Россиян предупредили об опасности «синдрома отсутствия отпуска»
«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»
Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
Еще несколько клиентов отказались от проблемного Boeing 737 MAX
«Раскрепощенные женщины переодеваются прямо на улице»
Еще один курорт заманивает россиян системой «все включено». На этот раз — китайский Хайнань
Российская пассажирка бизнес-класса устроила дебош на борту
Все материалы
Из жизни
Трехлетняя девочка проткнула голову насквозь и выжила
«Я хочу стать лучшей версией себя»
Как живет самая красивая пацифистка на Земле
Мужчина проигрался в карты и поджег победителя
Тряхнули стариной
Эти пенсионеры искали острые ощущения. Они решили возить наркотики и помогать гангстерам
Найдена 200-летняя вставная челюсть из золота и кости
«Это была обычная жизнь»
Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
Страдающая ожирением женщина похудела на 57 килограммов и лишилась друзей
Все материалы
11 злющих броневиков российской полиции
Восьмиколесный 26-тонный грузовик с водометной пушкой и еще 10 спецмашин МВД России
Первый тест новой Toyota RAV4
Тест кроссовера, который пережил смену поколений и изменился до неузнаваемости
Самые некрасивые автомобили в мире
Десять машин с неудачным дизайном по версии зарубежных журналистов
Тест обновленного Mitsubishi Outlander с семью местами
Считаем обновления бестселлера Mitsubishi
Toyota Camry получила полный привод от RAV4
Российский Subaru Forester обновился и подорожал
Новый Land Rover Defender засняли на съемках сцены погони из фильма о Бонде
Все материалы
Дом
Россиянка настроила себе комнат на чердаке многоэтажки
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
Апартаменты в Москве оказались лучше квартир
«У меня было несколько квартир. Я их продал — и перекрестился»
Почему покупать жилье на главном курорте России опасно для нервов и кошелька
«Человек-паук» провалил восхождение на небоскреб в Париже
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
Электрики обесточили особняк «газового короля Кавказа»
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Россияне стали чаще подавать заявки на патенты
Россиянам предсказали сокращения в крупных компаниях
Все материалы