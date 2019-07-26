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Нетрадиционные действия России напугали Британию

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Великобритания запретит поставлять России подводные аппараты. Об этом говорится в новой поправке к указу 2008 года, который регулирует экспорт стратегических товаров. С документом, который был подписан 22 июля и вступит в силу 14 августа, ознакомился RT.

Как отмечается, дополнительное положение о контроле товаров и технологий двойного предназначения запрещает передачу России как готовой продукции, так и программного обеспечения или технологий. В список попали подводные системы видения и связи, акустические и осветительные системы, а также двигатели для аппаратов.

Указывается, что мера направлена на снижение рисков национальной безопасности и стала «прямым следствием разработки Россией нетрадиционных средств ведения войны». Лондон считает, что Москва при помощи зарубежных аппаратов следит за подводными коммуникационными кабелями. Ранее британская сторона уже сообщала, что Россия якобы может перерезать каналы связи или воздействовать на них другими способами.

Эксперты указали RT, что подобные заявления не подкрепляются фактами, а Россия сможет решить проблему с помощью других поставщиков и собственных разработок.

В июне сообщалось, что Великобритания и Россия изучают возможности для разморозки дипломатических отношений.

В начале июня пресс-секретарь Терезы Мэй заявила, что отношения между странами могут измениться в лучшую сторону только после того, как Москва поменяет свое поведение. В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Россия не считает целесообразным менять свое поведение по требованию Лондона.

Отношения между странами испортились после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года. Сразу после случившегося Лондон обвинил высшее руководство России в причастности к преступлению. Москва последовательно указывает на отсутствие каких-либо доказательств.

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