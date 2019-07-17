Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма. Видео ее финального выступления в качестве премьер-министра страны опубликовано на Youtube-канале Guardian News.

«Это [слова Путина] циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела», — подчеркнула Мэй. Покидающий свой пост премьер королевства также заверила, что «отношения Великобритании и США останутся "фундаментом" международного порядка».

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Отдельно Мэй остановилась на последствиях дела Скрипалей. «Когда наши ценности под угрозой, мы всегда должны быть готовы крепко держать позиции. Как мы и поступили, когда Россия совершила отравление в Солсбери. Я продвигала инициативу по всему миру, чтобы выслали более сотни российских разведчиков», — заключила она.

27 июня Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея себя изжила, вступив в противоречие с интересами большинства. Он рассказал, что на Западе признались в невозможности внедрить некоторые ее элементы. В качестве примера он привел проблему кризиса с мигрантами в Европе.

24 мая Мэй сообщила, что уходит в отставку. Во время выступления она не смогла сдержать слез.

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