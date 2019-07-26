Новое непонятное оружие корейцев оказалось похожим на российское

Испытанное Северной Кореей оружие похоже на российское. Об этом сообщили в Комитете начальников штабов Южной Кореи, передает агентство «Ёнхап».

По словам одного из военных, оба выпущенных снаряда пролетели около 600 километров, а не 430 и 690, как считалось ранее. Обновленные данные, полученные в ходе совместного с американскими спецслужбами анализа, также показали, что ракеты летели на высоте около 50 километров.

В Южной Корее считают, что неустановленные снаряды похожи на ракеты российских наземных комплексов «Искандер». Агентство отмечает, что такой вывод соответствует данным Северной Кореи, где заявили, что новая система может использовать как высотные ракеты, так и ракеты со сверхнизкой траекторией полета.

В КНШ указали, что пуски, вероятно, направлены на «испытания нового оружия». При этом с момента первых запусков характеристики этого типа вооружения были улучшены, считает военный.

25 июля сообщалось, что Северная Корея запустила ракету из района города Вонсан на восточном побережье. Указывалось, что модель снаряда неизвестна.

В Пхеньяне позднее указали, что пуски «нового тактического управляемого оружия» прошли под руководством лидера страны Ким Чен Ына, пишет «Ёнхап». Стрельба была нужна, чтобы послать предупреждение «южнокорейским разжигателям войны», которые пускают на территорию своей страны «ультрасовременное наступательное оружие» и подталкивают Сеул к проведению военных учений с США.

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