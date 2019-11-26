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Британия обиделась на Россию из-за дела Скрипалей

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Посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал, что Лондон обижен на Москву из-за непонимания ею сути обвинений в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, претензии британской стороны не содержат «ни документальной, ни доказательной базы». Келин отметил, что продолжит добиваться прояснения судьбы российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль, так как предыдущие дипломатические ноты не давали результата. Посол также отметил, что для возобновления диалога нужно желание двух сторон, однако пока, по его словам, оно есть только у России.

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле кадровый сотрудник российской военной разведки полковник Анатолий Чепига, а Петров — военный врач, сотрудник ГРУ Александр Мишкин.

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