Песков охарактеризовал нового посла России в Великобритании

Назначение Андрея Келина послом России в Великобритании никак не связано с избирательной кампанией в этой стране, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 6 ноября.

«Это один из наших звездных дипломатов, блестящих дипломатов», — сказал Песков.

5 ноября президент Владимир Путин назначил новым послом в Великобритании Андрея Келина, который ранее возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ.

В августе его предшественник Александр Яковенко был освобожден от обязанностей посла в Великобритании и Северной Ирландии. В Кремле тогда отметили, что решение главы государства не связано с ухудшением отношений Москвы и Лондона, а является обычной ротацией кадров.

Яковенко возглавлял российскую дипмиссию в Великобритании восемь лет.

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