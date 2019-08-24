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Кремль объяснил отставку российского посла в Лондоне

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Александр Яковенко

Отставка Александра Яковенко с должности посла России в Великобритании является обычной ротацией глав дипломатических представительств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, отставка Яковенко не связана с ухудшением отношений Москвы и Лондона.

О том, что Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне, стало известно ранее 24 августа. В апреле сообщалось, что после ухода с поста посла он может получить должность руководителя Дипломатической академии. По данным газеты «Коммерсантъ», преемником Яковенко станет глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

Яковенко руководил российской дипмиссией в Великобритании восемь лет. В марте 2019 года таблоид The Mail of Sunday обвинил его в том, что, работая в постпредстве СССР в Нью-Йорке в 1981-1986 годах, он вел шпионскую деятельность и за это был выслан из США. Посольство опубликовало опровержение и потребовало у газеты извинений, но журналисты извиняться отказались.

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