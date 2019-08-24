Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку

Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне. Об этом сообщает «Интерфакс».

Временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин.

В апреле газета «Коммерсантъ» сообщала, что Яковенко может покинуть свой пост летом и получить должность руководителя Дипломатической академии. По данным издания, его преемником назначат главу департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрея Келина.

64-летний Яковенко провел на этой должности восемь лет. В марте 2019 года таблоид The Mail of Sunday обвинил его в том, что, работая в постпредстве СССР в Нью-Йорке в 1981-1986 годах, он вел шпионскую деятельность и за это был выслан из США. Посольство опубликовало опровержение и потребовало у газеты извинений, но журналисты извиняться отказались.

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