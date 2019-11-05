Назначен новый посол России в Великобритании

Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Великобритании Андрея Келина. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что новый представитель в Лондоне до этого возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России.

Андрей Келин окончил факультет международной журналистики МГИМО, на работе в МИД с 1979 года, работал в представительствах в Нидерландах, Бельгии, с 2011 по 2015 год занимал пост постоянного представителя России при ОБСЕ. Дипломат владеет английским, голландским и французским языками.

26 августа Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от обязанностей посла в Великобритании и Северной Ирландии. В Кремле пояснили, что речь идет о стандартной ротации глав дипломатических представительств, уход Яковенко не связан с ухудшением отношений Москвы и Лондона

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