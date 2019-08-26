Путин освободил от должности российского посла в Лондоне

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от обязанностей посла в Великобритании и Северной Ирландии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 26 августа.

Об отставке Яковенко сообщалось 24 августа. Тогда в Кремле пояснили, что речь идет о стандартной ротации глав дипломатических представительств. Уход Яковенко не связан с ухудшением отношений Москвы и Лондона, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По данным газеты «Коммерсантъ», новым послом России в Великобритании может стать директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин. Яковенко же может возглавить Дипломатическую академию.

Яковенко руководил российской дипмиссией в Великобритании восемь лет. В марте таблоид The Mail of Sunday обвинил его в том, что, работая в постпредстве СССР в Нью-Йорке в 1981-1986 годах, он шпионил и за это якобы был выслан из США. Российская сторона опровергла эти обвинения.

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