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Россия оценила идею снять фильм об отравлении Скрипалей

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Съемки художественного фильма о деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери закрепляют в общественном сознании не имеющие доказательств версии, выдвигаемые властями Великобритании, заявили в посольстве России в Лондоне. Комментарий был опубликован на сайте дипведомства, 3 ноября.

«Затруднительно комментировать фильм, который пока не вышел в свет. Тем не менее, отметим, что художественный фильм не может заменить полноценное расследование инцидента в Солсбери», — отметил пресс-атташе.

Представитель российского посольства также выразил сожаление, что британские журналисты занимаются съемками картины вместо того, чтобы призывать власти страны дать «ответы на многочисленные вопросы».

Фильм из трех частей планирует снять британская телерадиовещательная организация «Би-би-си». Об этом стало известно 17 мая. Отмечалось, что картина расскажет о том, как «простые люди реагировали на кризис на пороге своего дома, демонстрируя необычайный героизм».

Сценаристы Адам Паттерсон и Деклан Лоун, которых привлекли к работе над кинолентой, заявили, что для них большая честь рассказать эту историю, а также отметили, что в основе их работы лежат обширные и тщательные исследования.

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва все обвинения в причастности отрицает.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

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