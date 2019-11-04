Россия оценила идею снять фильм об отравлении Скрипалей

Съемки художественного фильма о деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери закрепляют в общественном сознании не имеющие доказательств версии, выдвигаемые властями Великобритании, заявили в посольстве России в Лондоне. Комментарий был опубликован на сайте дипведомства, 3 ноября.

«Затруднительно комментировать фильм, который пока не вышел в свет. Тем не менее, отметим, что художественный фильм не может заменить полноценное расследование инцидента в Солсбери», — отметил пресс-атташе.

Представитель российского посольства также выразил сожаление, что британские журналисты занимаются съемками картины вместо того, чтобы призывать власти страны дать «ответы на многочисленные вопросы».

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Фильм из трех частей планирует снять британская телерадиовещательная организация «Би-би-си». Об этом стало известно 17 мая. Отмечалось, что картина расскажет о том, как «простые люди реагировали на кризис на пороге своего дома, демонстрируя необычайный героизм».

Сценаристы Адам Паттерсон и Деклан Лоун, которых привлекли к работе над кинолентой, заявили, что для них большая честь рассказать эту историю, а также отметили, что в основе их работы лежат обширные и тщательные исследования.

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва все обвинения в причастности отрицает.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

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