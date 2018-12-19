Отравители Скрипалей Чепига и Мишкин попали под санкции США

Министерство финансов США внесло в санкционные списки полковника ГРУ Анатолия Чепигу и военного врача, сотрудника ГРУ Александра Мишкина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего под новый пакет санкций попали 18 россиян (Борис Антонов, Виктор Бояркин, Елена Хусяинова, Анатолий Ковалев, Николай Козачек, Алексей Лукашев , Александр Малькевич, Артем Малышев, Алексей Минин , Алексей Моренец, Виктор Нетыкшо, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Иван Ермаков) и четыре российских информационных ресурса — «Экономика сегодня», «Невские новости», «Федеральное агентство новостей» (ФАН) и «USA Really». Вашингтон пошел на такой шаг из-за «продолжающегося игнорирования Россией международных норм» — якобы вмешательства граждан России в ход американских выборов, кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и «иной злонамеренной деятельности».

Материалы по теме «Тогда решили завершить это дело» Зачем «отравители» Скрипалей поехали в Великобританию

5 сентября Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, — Александр Петров и Руслан Боширов. 13 сентября было опубликовано их интервью с главредом RT Маргаритой Симоньян, в котором россияне заявили, что посетили Великобританию в качестве туристов и опровергли все обвинения.

По версии Bellingcat и издания The Insider, Руслан Боширов и Александр Петров — сотрудники российской разведки, а их имена ненастоящие. Согласно расследованию, Боширов — полковник ГРУ Анатолий Чепига, которому в 2014 году было присвоено звание Героя России. Петров — на самом деле военный врач, сотрудник ГРУ Александр Мишкин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!