Названо последствие отравления в Солсбери для туризма

Отравление в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери Юлии, в котором Лондон обвиняет Россию, негативно сказалось на спросе россиян на поездки в Великобританию. Об этом рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью «Известиям».

Отвечая на вопрос, стало ли больше желающих посмотреть на знаменитый шпиль Солсберийского собора, Сафонов заметил, что статистика говорит об обратном эффекте. Число россиян, выехавших в Великобританию, за три квартала 2018 года уменьшилось на 11 процентов по сравнению с тем же периодом 2017 года.

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«Предполагаю, что на фоне антироссийской активности властей Соединенного Королевства наши граждане стали с осторожностью относиться к поездкам в Британию», — заключил он.

Скрипали были отравлены в марте в британском Солсбери. Лондон считает, что они пострадали от нервно-паралитического вещества класса «Новичок», и в произошедшем обвинил Россию. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва все обвинения в причастности отрицает.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

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