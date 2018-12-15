Полицейские из Солсбери описали одеревеневшего Скрипаля

Полицейские Алекс Коллинс и Трейси Холлоуэй, оказавшие первую помощь Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, рассказали подробности того дня, когда обнаружили их. Констебль и сержант поделились воспоминаниями с газетой The Guardian.

По словам стражей порядка, их дежурство началось за час с четвертью до того, как в полицию поступило сообщение о пожилом мужчине и молодой женщине, которым стало плохо на улице. Наряд прибыл на место за две минуты, и состояние пострадавших сразу показалось сотрудникам правоохранительных органов странным.

Материалы по теме «Тогда решили завершить это дело» Зачем «отравители» Скрипалей поехали в Великобританию

Коллинс отметил, что женщина (Юлия) лежала на земле на боку. Прохожий, оказавшийся врачом, оказывал ей помощь, освобождая дыхательные пути.

«Мужчина (Скрипаль) сидел на скамейке неподвижный, в кататоническом ступоре, глядя куда-то в пространство. Он дышал, но ни на что не отзывался. Нашей первой мыслью было: это наркотики», — пояснил констебль.

Холлоуэй добавила, что Скрипаль сохранял ту же позу, когда медики пытались погрузить его на носилки. Он, по ее словам, застыл в сидячем положении и не мог пошевелиться и изменить положение.

Материалы по теме США и Голландия раскрыли российских шпионов Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе

Коллинс рассказал, что осмотрел Скрипалей в перчатках, а Холлоуэй без всякой защиты обыскала их, чтобы установить личности. Найденные вещи озадачили полицейских. «Мы заглянули в их кошельки, пытаясь найти паспорта. Был телефон с русскоязычным интерфейсом. Имена незнакомые. Это было странно. Это было неправильно. Это было не совсем нормально», — вспоминает сержант.

Стражи порядка приказали прохожим отойти и вызвали медиков и наряд пожарных с костюмами химзащиты.

В марте бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Британские власти обвиняют в причастности к отравлению Россию. Москва все обвинения отвергает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!